Kirkova vdova se je zlomila! Poglejte, kako jo Trump objema in tolaži (FOTO in VIDEO)
Slovenske novice
ponedeljek, 22. september 2025 ob 13:15
Ameriški predsednik je na spominski slovesnosti za Charlieja Kirka ubitega konservativnega aktivista opredelil kot velikana svoje generacije.
