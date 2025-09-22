Ob slovesu prizor, ki ga ni pričakoval nihče #video SiOL.net Po spektakularnem javnem sporu v začetku letošnjega leta sta se na spominski slovesnosti za konservativnega aktivista Charlieja Kirka v Arizoni znova srečala ameriški predsednik Donald Trump in tehnološki milijarder Elon Musk. "Malo sva se pogovorila," je novinarjem dejal Trump, ki pa ni pojasnil, ali sta z Muskom zgladila napetosti, ki so trajale vse poletje.

