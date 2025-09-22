|
Francija priznala državo Palestino: "Prišel je čas, da se konča vojna v Gazi"
Maribor24.si
ponedeljek, 22. september 2025 ob 21:49
Franciji se bodo pri priznanju Palestine danes pridružile še druge države, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg.
