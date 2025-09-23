|
|
VIDEO: Macron zaradi Trumpa ostal na ulici New Yorka
|
Maribor24.si
|
torek, 23. september 2025 ob 19:50
|
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek zvečer obtičal na ulici v New Yorku, ker je policija zaustavila promet zaradi prehoda kolone predsednika ZDA Donalda Trumpa.
|
