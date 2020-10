Protestniki na ulicah poljskih mest: 'Želimo si, da bi lahko splavili vlado' 24ur.com Na Poljskem so že šesti dan zapored potekali protesti proti razsodbi ustavnega sodišča, ki uvaja skoraj popolno prepoved umetne prekinitve nosečnosti v tej članici EU. Na ulice številnih mest po državi so se podali večinoma mladi. Ponekod so ovirali promet in prižgali sveče pred sedežem stranke PiS, ki jo krivijo, da stoji za sporno odločitvijo. Danes so k stavki pozvali vse ženske. Predsednik vl...

