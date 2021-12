Epidemiologi tudi tretjič proti uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 24ur.com Epidemiologi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v sredo znova odločali o pobudi za uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 in tudi tokrat s tem ne soglašajo. Po naših informacijah je o možnosti obveznega cepljenja v sredo skupaj z vlado razpravljal tudi ožji del svetovalne skupine za covid-19, a do konkretnih zaključkov naj ne bi prišli.

