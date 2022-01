Silvestrovali so v Beogradu, domov so se vrnili okuženi: zdaj v karanteni 500 ljudi Reporter Med udeleženci organiziranega potovanja z vključenim silvestrovanjem v Beogradu je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaznala nekaj potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Ugotovili so, da vse osebe, ki so bile na

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Beograd

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Igor Zorčič