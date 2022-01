Evropski center objavil slovensko raziskavo o vplivu cepljenja na potek okužbe. Katera cepiva učinku Večer Učinkovitost cepiva proti covidu-19 s časom upada, še zlasti v starostni skupini nad 65 let, zato je pomembno poživitveni odmerek dobiti čimprej, je ocenila skupina epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Raziskava je bila opravljena oktobra lani, ko je v Sloveniji prevladovala različica delta. Zajela je osebe v treh starostnih skupinah - od 18 do 49 let, od 50 do 64 let in nad 65 let. Raziskava je ugotovila tudi razlike med cepivi mRNK in vektorskimi.

