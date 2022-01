Na območju Stola iščejo pogrešanega turnega smučarja 24ur.com V petek zvečer je z območja Stola v občini Žirovnica izginil turni smučar. Posredovali so gorski reševalci postaj GRS Radovljica, Bohinj in Tržič, ki so pregledali južno pobočje Stola in greben Stola, a pogrešanega niso našli. Z iskanjem nadaljujejo tudi danes.

