Ruski drsalci z izjemno Valijevo zlati na ekipni tekmi RTV Slovenija Ruski umetnostni drsalci so prepričljivo osvojili zlato olimpijsko odličje na ekipni tekmi. V osmih nastopih so zbrali 74 točk, devet več kot drugouvrščene ZDA in enajst več kot tretja Japonska.

