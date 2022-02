Američanom olimpijska premiera v akrobatskih skokih Sportal V današnjem finalu mešanih ekip smučarjev prostega sloga v akrobatskih skokih na olimpijskih igrah v Pekingu so slavili Američani, sledili so Kitajci, tretje mesto pa so osvojili Kanadčani. Mešane ekipe, v kateri so po dva smučarja in ena smučarka, so se na olimpijskih igrah pomerile prvič. Tekmovalo je zgolj šest ekip.

Sorodno

































































































































































































Oglasi Omenjeni Kitajska

Olimpijske igre

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Ilka Štuhec

Timi Zajc

Cene Prevc

Anamarija Lampič