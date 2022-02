Hrvaticama na pekinškem mrazu zmrznile trepalnice in maska 24ur.com Da na olimpijskih igrah v Pekingu športnikom ni vedno najlažje, pričajo različni dogodki. Nekateri športniki so se pritoževali nad slabim izborom hrane, drugi nad bivalnimi razmerami, za vse, ki se ukvarjajo s športom na prostem pa njihovo počutje krojijo precej nizke temperature. Primer za to je tudi dogodek iz hrvaškega tekaškega tabora.

Sorodno



















































































































































































































Oglasi Omenjeni Hrvaška

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Timi Zajc

Cene Prevc

Robert Hrgota

Anže Lanišek