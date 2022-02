Sviz za dvig plač: danes znana odločitev o napovedani splošni stavki 24ur.com Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije se bo danes popoldne na izredni seji seznanil z rezultati opredeljevanja članstva sindikata in ostalih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju glede izvedbe splošne stavke javnega sektorja. V primeru neuresničitve njihovih zahtev bi se stavka začela 9. marca.

