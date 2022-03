Jutri bo po vsej državi potekala splošna stavka vzgoje in izobraževanja. Celjske javne osnovne šole in Glasbena šola Celje so se včeraj na aktivu ravnateljev dogovorile, da bodo zaposleni na vseh osnovnih šolah in glasbeni šoli v Mestni občini Celje sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja. V njej bo sodelovala velika večina slovenskih osnovnih šol. Na dan stavke na šolah ne bodo izvaj ...