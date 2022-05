Vse več nesreč v gorah, zahtevnejši izzivi za gorske reševalce 24ur.com Leto 2021 se je končalo z rekordnim številom nesreč v gorah, potrjujejo podatki GRZS. Gorski reševalci so posredovali v kar 629 primerih, pri čemer je 283-krat na pomoč priletel helikopter, opremljen za reševanje v gorah. Trend se bo nadaljeval tudi letos, ocenjujejo pristojni, saj so do 17. maja našteli že 167 nesreč, v enakem obdobju lani 162. Da bi pred poletno sezono znova opozorili planince,...

Sorodno















Oglasi