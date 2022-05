Ob 18.34 sta na Adamičevi ulici v Mariboru trčili osebni vozili in pri tem je eno vozilo trčilo tudi v drevo. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Maribor in nato prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.