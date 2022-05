Danes dopoldan se je v občini Hoče-Slivnica v prometni nesreči poškodoval motorist, ki je potreboval pomoč reševalcev. Posredovati so morali tudi gasilci. Ob 10.58 se je na regionalni cesti Maribor–Slivnica v občini Hoče-Slivnica ponesrečil motorist. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor, ki so motorno kolo dvignili iz propusta, odklopili akumulator in skupaj z reševalci NMP oskrbeli voznika, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje.