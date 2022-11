V živo: Messi in Argentina za biti ali ne biti, francoski zvezdnik ne popušča SiOL.net Sedmi tekmovalni dan na SP 2022 v Katarju so na zelenici številni zvezdniki. Lionel Messi z Argentino pravkar lovi nujno zmago proti Mehiki, v primeru poraza bodo Argentinci že zapravili vse možnosti za napredovanje. V skupini D je Francija ob dveh zadetkih Kyliana Mbappeja z 2:1 ugnala Dansko in si že zagotovila nastop v osmini finala. Robert Lewandowski pa je ob zmagi Poljske nad Savdsko Arabijo...

