Danes odločitev o usodi treh zakonov Gorenjski glas Kranj – Na današnjo referendumsko nedeljo volivci odločajo o usodi novel zakonov o vladi, RTV Slovenija in dolgotrajni oskrbi. V Sloveniji in tujini je odprtih 3087 rednih in omnia volišč, volilno pravico pa ima skoraj 1,7 milijona državljanov.

