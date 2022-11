Do 10. ure nobenega obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka Delo Volilni molk se je začel opolnoči in bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.

Sorodno









































































































































































Omenjeni referendum Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Domen Prevc

Peter Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar