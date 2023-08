Zaradi napovedi močnejših nalivov, ki jim lahko znova sledijo poplave, so tudi danes aktivirani vsi regijski štabi civilne zaščite. Širom države so v pripravljenosti gasilci, na terenu so tudi predstavniki direkcije za vode, ki še naprej čistijo in urejajo vodotoke. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan zagotavlja, da bodo pristojni tudi tokrat storili vse, kar bo potrebno.