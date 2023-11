Reke poplavljale v manjšem obsegu Gorenjski glas V noči na petek je na območju Julijskih Alp padla večja količina padavin. Vodotoki so narasli v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, poplavljali sta Sava in Tržiška Bistrica, narasla je tudi Selška Sora, ki se je razlila na nenevarnih mestih.

Sorodno





























































































































































































































































Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar