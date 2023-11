Arso z rdečo označil območje kjer danes pričakujejo obsežne poplave Lokalec.si Pretok Drave na meji z Avstrijo je trenutno okoli 1300 m3/s in se povečuje. Napoved pretoka v dopoldanskem času je do 1800 m3/s, povečani bodo tudi dotoki Drave v Sloveniji. Predvidene se poplave večjega obsega. Reke v zgornjem Posočju, v porečju Save Bohinjke, Sava v zgornjem toku ter Reka v okolici Ilirske Bistrice poplavljajo. V Posočju so reke večinoma že dosegle največje pretoke, drugod pa še ...

