Arso opozarja: Pričakujejo, da bo Drava obsežno poplavila, kje bi naj bilo najhuje? Lokalec.si Agencija RS za okolje (Arso) opozarja pred poplavljanjem Save in Drave, slednja lahko še v soboto obsežno poplavi v spodnjem toku. Pretok Drave na meji z Avstrijo je trenutno okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo in počasi upada, v spodnjem toku njen pretok še narašča. Sava se razliva ob celotnem toku, tudi njen pretok še narašča v spodnjem toku. V spodnjem toku bo Drava še naraščala in največji p ...

