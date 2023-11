Kaj pomeni, če boste danes zaslišali sireno? Lokalec.si Uprava RS za zaščito in reševanje prebivalce na območjih regijskega centra za obveščanje Maribor, Slovenj Gradec in Ptuj opozarja, da v soboto ne bodo izvedli običajnega mesečnega preizkusa siren z opozorilnim znakom. “V primeru proženja siren na teh območjih ne bo šlo za preizkus, temveč za dejansko nevarnost,” poudarjajo. Prebivalce pozivajo, naj ob morebitnem sproženju siren na omenjenih območjih ukrepajo v skladu z navodili pristojnih služb za zaščito in reševanje.

