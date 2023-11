Ob 22.17 je na avtocesti Maribor–Slovenska Bistrica, občina Rače-Fram, tovorno vozilo zapeljalo s cestišča in se zagozdilo med drevesa. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, odstranili drevesa in s tehničnim posegom rešili dve poškodovani osebi iz kabine, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine, poroča Uprava RS za zaščito. Reševalci NMP so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.