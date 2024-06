Piše: C. R. Slovenci iz domovine, zamejstva in sveta so se danes srečali na XX. Vseslovenskem srečanju v Državnem zboru. Letošnja prireditev, ki jo pripravlja Komisija Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, nosi naslov »Mladi Slovenci v zamejstvu in po svetu – nosilci prihodnosti slovenstva zunaj meja domovine«. Srečanje, ki je letos že jubilejno, že dvajsetič ponuja prilo ...