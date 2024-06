Tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta tokrat v Celju RTV Slovenija Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v Celju nagovoril udeležence osrednjega dogodka tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta. Kot je povedal, je poudarek tega dogodka na povezovanju.

