Piše: C. R., STA V Celju bo danes potekal osrednji dogodek tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma 2024. Ob pestrem kulturnem dogajanju bodo zbrane nagovorili predsednik Združenja Slovenska izseljenska matica Boris Jesih, celjski župan Matija Kovač in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Dogajanje se bo začelo v popoldanskih urah, ko bo med 14