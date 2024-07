Srečanje slovenskih izseljencev in zamejcev: Ob pogledu na Karavanke so ji oči zalile solze Dnevnik Na Krekovem trgu v Celju se je odvijala letošnja osrednja prireditev srečanja Dobrodošli doma, ki povezuje Slovence, ki so desetletja razseljeni po svetu. Še enkrat so dokazali, da njihovo srce še vedno bije za domovino, na katero ohranjajo spomin...

Sorodno