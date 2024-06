V Münchnu se veselimo fantastičnega uspeha slovenske nogometne reprezentance Vlada RS Po štiriindvajsetih letih ponovna udeležba reprezentance Slovenije na Evropskem nogometnem prvenstvu. V Nemčiji so se varovanci selektorja Matjaža Keka na 17. prvenstvu stare celine v skupini C merili proti Danski v Stuttgartu, Srbiji v Münchnu in Angliji v Kölnu.

