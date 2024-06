Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori Primorski dnevnik V Državnem zboru danes poteka 20. vseslovensko srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki letos nosi naslov »Mladi Slovenci v zamejstvu in po svetu - nosilci prihodnosti slovenstva zunaj meja domovine.« Podpredsednik vlade in pristojni minister Matej Arčon je napovedal nadaljnjo podporo mladim v obliki štipendij, hkrati pa bo njegov urad v prihodnje okrepil podporo zagonskim podjetjem in ustan ...

Sorodno







Omenjeni Celje

Ljubljana

Matej Arčon Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar