Golob: Desnica s svojimi lažmi in manipulacijami ni prepričala večine Primorske novice Premier Robert Golob je v prvem odzivu po zavrnitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti na referendumu dejal, da se tri četrtine volilnih upravičencev ni odzvalo na klic desnice, tistih, ki so zakonu nasprotovali, pa ni niti za četrtino. "S svojimi lažmi in manipulacijami desnica večine ni prepričala," je ocenil.

