|
|
Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč
|
Delo
|
sreda, 24. september 2025 ob 18:00
|
Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
Sorodno
-
Kumer na zasedanju Generalne skupščine ZN: od podnebnega ukrepanja do boja proti plastiki Vlada RS, 24.09.25 @ 23:59
-
Lavrov: Za nadaljevanje konflikta v Ukrajini krivi Kijev in evropske države Svet 24, 24.09.25 @ 22:13
-
Zelenski svari pred širjenjem vojne, Trump je zdaj veliki optimist Dnevnik, 24.09.25 @ 20:24
-
Trump naj bi arabskim voditeljem obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega RTV Slovenija, 24.09.25 @ 19:43
-
Dilema, kako končati svetovne vojne Delo, 24.09.25 @ 19:12
-
Trump domnevno obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega Dnevnik, 24.09.25 @ 18:26
-
Trumpova domnevna obljuba arabskim deželam: Izrael brez Zahodnega brega 24ur.com, 24.09.25 @ 18:22
-
Zvezdniki pozdravili Kimmlovo vrnitev: 'Daj jim vetra' 24ur.com, 24.09.25 @ 18:02
-
(VIDEO) Znano je, kdo je Trumpu ustavil tekoče stopnice Dnevnik, 24.09.25 @ 17:56
-
Londonski župan vrača udarec Trumpu: "Je rasist in seksist" N1, 24.09.25 @ 17:03
-
Oddaja Jimmyja Kimmla spet na sporedu, Trump sedaj mreži ABC grozi s tožbo Politikis, 24.09.25 @ 16:21
-
Bruselj napoveduje zvišanje carin na uvoz ruske nafte Dnevnik, 24.09.25 @ 16:01
-
Peskov: Rusija prisiljena nadaljevati vojno v Ukrajini Svet 24, 24.09.25 @ 15:07
-
Melania Trump v ZN navdušila v belem hlačnem kostimu 24ur.com, 24.09.25 @ 14:58
-
New York bi za župana skrajneža, ki želi popolno anarhijo! Nova24TV, 24.09.25 @ 14:37
-
Hči Bena Afflecka in Jennifer Garner nagovorila ZN: Naša prihodnost je ukradena 24ur.com, 24.09.25 @ 13:29
-
Kovanje zarot: prepričani, da ustavljene tekoče stopnice niso naključje Delo, 24.09.25 @ 13:26
-
Melania in Slovenke tarča zbadljivk ameriškega levičarskega komika Slovenske novice, 24.09.25 @ 11:36
-
Zelenski: Putinu smo ponudili srečanje celo v Kazahstanu Dnevnik, 24.09.25 @ 11:28
-
Trump: Nato naj sestreli ruska letala nad svojim ozemljem Nova24TV, 24.09.25 @ 10:38
-
ZN: Stopnice pred Trumpom pokvaril snemalec, s prompterjem nimamo nič 24ur.com, 24.09.25 @ 10:14
-
Oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump grozi s tožbo SiOL.net, 24.09.25 @ 10:01
-
Poljska po vdoru dronov pripravljena braniti svoje ozemlje Primorske novice, 24.09.25 @ 09:54
-
Trump obtožil OZN, da ustvarja in financira množične migracije, napadel tudi mit o globalnem segrevanju Demokracija, 24.09.25 @ 09:51
-
Eni iščejo pot do miru, drugi do lastnih ciljev Primorski dnevnik, 24.09.25 @ 09:27
-
“Zelenski je velik mož in bije peklensko dober boj” PORTAL PLUS, 24.09.25 @ 09:25
-
Trump najprej obtičal na tekočih stopnicah, zatem mu je odpovedal še teleprompter Demokracija, 24.09.25 @ 09:23
-
Macron svari: "Sveta ne sme voditi zakon močnejšega" N1, 24.09.25 @ 09:13
-
Angelina Jolie ima rada ZDA, a jih ne prepozna več RTV Slovenija, 24.09.25 @ 09:01
-
Trump: Ukrajina bi lahko osvobodila vse zasedeno ozemlje RTV Slovenija, 24.09.25 @ 08:49
-
'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta' 24ur.com, 24.09.25 @ 08:41
-
Trump: Nato naj sestreli ruska letala, Ukrajina lahko prevzame vse svoje ozemlje Finance, 24.09.25 @ 08:40
-
Kimmel se je v solzah opravičil, Trump spet zagrozil mreži ABC Dnevnik, 24.09.25 @ 07:50
-
Incident v ZN: tekoče stopnice so se ustavile pred Trumpom in Melanio. ZN: Sprožil se je varnostni mehanizem. #video SiOL.net, 24.09.25 @ 07:47
-
Fajon: Izraelska vlada v Gazi izvaja genocid in naša moralna odgovornost je, da to zaustavimo RTV Slovenija, 24.09.25 @ 07:39
-
Trumpov incident na stopnicah: Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla zurnal24.si, 24.09.25 @ 07:32
-
'Za nadaljnje trajanje konflikta v Ukrajini so krivi Kijev in evropske države' 24ur.com, 24.09.25 @ 07:23
-
»To je največje tveganje našega časa« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»Poljska se ne boji Rusije in je pripravljena braniti svoje ozemlje« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Rusija Trumpu / »Misel, da lahko Ukrajina kaj ponovno osvoji, je napačna« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Kaj je Trump obljubil arabskim voditeljem glede Izraela Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Ukinjena oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump že grozi televiziji Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Ameriški predsednik s frontalnim napadom na zeleno agendo Dnevnik, 23.09.25 @ 23:20
-
Trump presenetil: Ukrajina si lahko svoje ozemlje pribori nazaj N1, 23.09.25 @ 22:03
-
Nataša Pirc Musar: "Moramo storiti pravo stvar in ustaviti genocid v Gazi" Svet 24, 23.09.25 @ 21:51
-
Pirc Musar na Generalni skupščini ZN: Ustaviti moramo genocid v Gazi SiOL.net, 23.09.25 @ 21:44
-
Trump: Nato bi moral sestreliti ruska letala ob kršitvi zračnega prostora Svet 24, 23.09.25 @ 21:20
-
»Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih« (FOTO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 21:20
-
Nato žuga Rusiji, Trump: V primeru vdorov bi morali sestreliti ruska letala 24ur.com, 23.09.25 @ 21:19
-
Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti Delo, 23.09.25 @ 21:19
-
Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti Delo, 23.09.25 @ 21:19
-
Trump po srečanju z Zelenskim: Nato bi moral sestreliti ruska letala ob vdoru v zračni prostor Dnevnik, 23.09.25 @ 21:09
-
Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala zurnal24.si, 23.09.25 @ 20:56
-
Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala N1, 23.09.25 @ 20:45
-
Pirc Musarjeva v Generalni skupščini ZN: Ustaviti moramo genocid v Gazi 24ur.com, 23.09.25 @ 20:41
-
Trumpa razjezile stopnice: "Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla" (VIDEO) N1, 23.09.25 @ 19:27
-
Velika nevarnost za Evropo: "Ohraniti morate mirno kri" SiOL.net, 23.09.25 @ 19:09
-
Trump se je v Generalni skupščini nominiral za Nobelovo nagrado Delo, 23.09.25 @ 18:37
-
Tekoče stopnice odpovedale, ko sta nanje stopila Trump in Melania Svet 24, 23.09.25 @ 18:28
-
Trump: Članice Nata bi morale sestreliti ruska letala ob vdoru v njihov zračni prostor RTV Slovenija, 23.09.25 @ 18:21
-
Trump: "Končal sem sedem vojn v le sedmih mesecih" zurnal24.si, 23.09.25 @ 18:18
-
Macron Trumpu: Zaradi tebe sem obtičal sredi New Yorka #video SiOL.net, 23.09.25 @ 17:43
-
Trump bi si za končanje vojn podelil Nobelovo nagrado za mir Svet 24, 23.09.25 @ 17:36
-
Trump: Podnebne spremembe so prevara neumnih ljudi Dnevnik, 23.09.25 @ 17:35
-
Ni, da ni! Trump stopil na tekoče stopnice, ustavile so se. Začel govor, pokvaril se je »trotlboben« (FOTO in VIDEO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 17:10
-
Trump v Generalni skupščini kritičen do ZN Primorske novice, 23.09.25 @ 17:09
-
Panika v New Yorku! Tajna služba odkrila nevarno grožnjo (FOTO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 16:42
-
Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov 24ur.com, 23.09.25 @ 16:35
-
Donald Trump: Končal sem sedem vojn. Združeni narodi so neučinkoviti N1, 23.09.25 @ 16:00
-
Zakaj so imeli neznanci 100.000 SIM-kartic ob zasedanju OZN v New Yorku Dnevnik, 23.09.25 @ 15:27
-
O Palestini brez Palestincev Delo, 23.09.25 @ 14:00
-
(VIDEO) Macron v New Yorku blokiran zaradi Trumpa Demokracija, 23.09.25 @ 12:32
-
Trump uresničil napoved: antifo z odlokom opredelil kot teroristično organizacijo N1, 23.09.25 @ 12:28
-
Vzpon dolarja: kako je ameriški denar postal najmočnejše orožje na svetu Dnevnik, 23.09.25 @ 11:23
-
Bogastvo družine Trump: Koliko denarja imajo Melania, Donald in sinovi Svet 24, 23.09.25 @ 10:43
-
Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom. Strokovnjaki trdijo drugače N1, 23.09.25 @ 10:38
-
Trump brez dokazov trdi, da paracetamol povzroča avtizem Dnevnik, 23.09.25 @ 10:35
-
Trump opredelil Antifo za teroristično organizacijo Dnevnik, 23.09.25 @ 10:12
-
Trumpova najnovejša trditev: Jemanje paracetamola povzroča avtizem pri dojenčkih Delo, 23.09.25 @ 09:47
-
Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom, stroka zaskrbljena 24ur.com, 23.09.25 @ 08:45
-
Fajon: Zgodovina se bo brezkompromisno spominjala tistih, ki med genocidom v Gazi molčijo RTV Slovenija, 23.09.25 @ 08:27
-
Trump v govoru Generalni skupščini: Namesto Združenih narodov sem moral končati vojne RTV Slovenija, 23.09.25 @ 07:27
-
Fajon v ZN: Varnost prinaša mednarodno pravo, ne pa surova sila Dnevnik, 23.09.25 @ 07:17
-
Mir in varnost Delo, 23.09.25 @ 05:55
-
Nataša Pirc Musar za Delo: V govoru bom opozorila na tri stvari Delo, 23.09.25 @ 05:00
-
Moralni kompas človeštva Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Fajon / »Ko surova sila nadomesti pravo, to ne prinese varnosti« Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Francija priznala Palestino zurnal24.si, 22.09.25 @ 22:39
-
Francija priznala Palestino Delo, 22.09.25 @ 21:47
-
Guterres poziva države k sodelovanju pri reševanju kriz in doseganju napredka RTV Slovenija, 22.09.25 @ 19:31
-
Ob slovesu prizor, ki ga ni pričakoval nihče #video SiOL.net, 22.09.25 @ 18:20
-
Trump draži vizume za tuje delavce in plaši delodajalce Finance, 22.09.25 @ 14:30
-
Trump z novimi pravili za vizume tujih delavcev vzbuja strah na trgu dela Finance, 22.09.25 @ 14:30
-
Kirkova vdova se je zlomila! Poglejte, kako jo Trump objema in tolaži (FOTO in VIDEO) Slovenske novice, 22.09.25 @ 13:15
-
Trump: Mislim, da smo našli odgovor na avtizem Slovenske novice, 22.09.25 @ 12:15
-
"Naravni diamanti Bocvane niso samo v zemlji, ampak so to tudi naši svetovni prvaki, športniki" RTV Slovenija, 22.09.25 @ 11:37
-
Obujanje rešitve dveh držav je le diplomatska kozmetika Delo, 22.09.25 @ 11:25
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva