Kumer na zasedanju Generalne skupščine ZN: od podnebnega ukrepanja do boja proti plastiki Vlada RS Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je v prvih dveh dneh 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sodeloval na ključnih srečanjih o dvigu podnebne ambicije in boju proti onesnaževanju s plastiko ter nagovoril visoki dogodek o podnebnem ukrepanju v dvorani Trusteeship Chamber.

