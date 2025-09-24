Melania Trump zagnala koalicijo zakoncev voditeljev držav za blaginjo otrok Dnevnik Prva dama ZDA Melania Trump je v torek v New Yorku ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine ZN zagnala novo koalicijo zakonskih partnerjev svetovnih voditeljev imenovano Skupaj za prihodnost. Naloga in vloga koalicije ni preveč jasna, vendar bo

Sorodno

























































































































