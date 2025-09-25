|
|
Pirc Musar: Zloraba umetne inteligence dodatno zaostruje grožnje mednarodnemu miru
|
Dnevnik
|
četrtek, 25. september 2025 ob 07:20
|
Predsednica Nataša Pirc Musar je na sredinem zasedanju Varnostnega sveta ZN na temo umetne inteligence pozvala generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, naj redno poroča o razvoju, Varnostni svet pa naj ima redne razprave o umetni inteligenci.
|
