Na Hrvaškem 793 novih okužb SiOL.net Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 793 okužb z novim koronavirusom, kar je nov dnevni rekord. Testirali so 6.696 oseb. Včeraj so poročali o 748 okužbah.

