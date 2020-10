Kolesarili ne bodo, a pred vlado pritrdili opomnik - protestniško kolo 24ur.com Zaradi vladnih ukrepov in omejitev za zajezitev širjenja koronavirusa, ta petek protivladnih kolesarjev na ulicah prestolnice ne bo. Se je pa pred poslopjem vlade zbralo nekaj predstavnikov protestniškega gibanja, ki so na poslopje vlade pritrdili 'odlok ljudstva' in namestili simbol upora - protestniško kolo. Med drugim zahtevajo odstop vlade.

