Kaj bo Infantino sporočil Superligi na kongresu Uefe? RTV Slovenija Evropska nogometna zveza na kongresu v Montreuxu danes pretresa svoje poslovanje v preteklem obdobju in načrte za prihodnost. A vse besede in sklepi bodo gledani in dojeti kot odziv na ustanovitev Superlige. Bodo sprejeti tudi kakšni ukrepi?

