V požaru v indijski bolnišnici umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov SiOL.net V požaru v indijski bolnišnici v zvezni državi Gujarat je danes umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri. To je že tretji v nizu tragičnih požarov v bolnišnicah v Indiji, kjer epidemijo spremlja drastično pomanjkanje bolniških postelj in kisika. Iz države poročajo o novem rekordu okužb.

