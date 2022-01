Od danes ob rizičnem stiku v karanteno za sedem in ne več deset dni Primorske novice Z današnjim dnem karantena ob visokotveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, traja sedem, in ne več deset dni. Od danes veljajo tudi nekoliko spremenjeni pogoji za vstop v državo brez karantene. Test PCR ne sme biti starejši od 48 ur, hitri test pa ne starejši od 24 ur. V javnem potniškem prometu so v veljavi omejitve števila potnikov.

Sorodno















































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Kitajska

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Jan Oblak

Samir Handanovič

Tadej Pogačar