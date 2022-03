Nuklearka v Zaporožju po večurnem obstreljevanju pod 'popolnim nadzorom' Rusov 24ur.com Ukrajince je v deveti dan vojne prebudila novica o požaru v jedrski elektrarni Zaporožje, največji jedrski elektrarni v Evropi, v bližini katere so več ur potekala "težka topniška obstreljevanja". Ukrajinske oblasti so potrdile, da je ruska vojska prevzela "popoln nadzor" nad elektrarno. "Če pride do eksplozije, bo katastrofa desetkrat večja kot tista po Černobilu," opozarja predsednik Zelenski, ...

