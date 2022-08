Nemčija zanesljivo preko Kameruna, do zmage tudi Brazilija in Kuba 24ur.com Tretji tekmovalni dan na SP v odbojki ponuja nove štiri zanimive tekme. Nedeljska matineja je bila rezervirana za dvoboj Kube in Katarja in Kubanci so slavili s 3:1 v nizih. Na drugi tekmi nedeljskega sporeda sta se pomerili neporaženi reprezentanci Brazilije in Japonske. Južnoameričani ostajajo brez poraza, zmagali so s 3:0 v nizih. V Stožicah sta se pravkar pomerili reprezentanci Nemčije in Kam...

