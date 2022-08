Turki in Kanadčani v medsebojnem obračunu odločajo o potniku v osmino finala 24ur.com Šesti in hkrati zadnji tekmovalni dan skupinskega dela letošnjega svetovnega prvenstva, ki poteka v ljubljanskih Stožicah, ponuja nove štiri obračune v skupinah E in F. Le druga tekma po vrsti bo imela pravi tekmovalni značaj, saj bosta reprezentanci Kanade in Turčije v medsebojnem obračunu določili potnico v osmino finala. Na preostalih treh dvobojih ne gre pričakovati večjih presenečenj, vse št...

