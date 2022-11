Udeležba na lokalnih volitvah doslej 12-odstotna 24ur.com Znani so prvi podatki o volilni udeležbi do 11. ure. Kot so sporočili z DVK, je bila udeležba po prvih informacijah volilnih komisij 12 odstotna. Največ volivcev je volilo na Jezerskem, najmanj pa v Horjulu.

