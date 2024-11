(V ŽIVO) Volilna noč v Ameriki: Rezultati predsedniških volitev 2024 – Trenutno v prednosti Trump pred Harrisovo topnews.si Nadaljevanje razpleta ameriških predsedniških volitev še naprej poteka po pričakovanjih in ameriške televizije republikanca Donalda Trumpa in demokratko Kamalo Harris razglašajo za zmagovalca v državah, kjer sta imela bistveno prednost v predvolilnih anketah. Doslej še ni bilo odločitve v nobeni od sedmih ključnih držav. V Trumpovem štabu so sicer vse bolj optimistični, saj je nanizal […]...

