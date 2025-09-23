Ameriški predsednik Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim je antifašistično gibanje Antifa razglasil za domačo teroristično organizacijo. V dekretu z dne 22. septembra je zapisano, da gre za militaristično in anarhistično skupino, ki je pozivala k strmoglavljenju ameriške vlade ter uporabljala nezakonita sredstva za izvajanje nasilnih kampanj po državi, poroča Polska Agencja Prasowa. Preberi ...

