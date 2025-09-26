|
|
ZDA: Za evropske farmacevte največ 15, za švicarske pa 100-odstotne carine
|
Dnevnik
|
petek, 26. september 2025 ob 13:17
|
Trgovinski dogovor med EU in ZDA ščiti farmacevtska podjetja sedemindvajseterice pred carinami, višjimi od 15 odstotkov, so po napovedi novih ameriških carin na uvoz farmacevtskih izdelkov sporočili iz Bruslja. Nad novimi carinami so medtem
Sorodno
-
Madžarski zunanji minister označil Hrvate za vojne dobičkarje Delo, 26.09.25 @ 15:33
-
Mrhovinarsko načrtovanje prihodnosti na ruševinah genocida Delo, 26.09.25 @ 14:20
-
Trump napovedal nove carine – na zdravila, tovornjake in pohištvo RTV Slovenija, 26.09.25 @ 13:15
-
Trump z oktobrom uvaja nove carine, tokrat na zdravila, tovornjake in pohištvo Dnevnik, 26.09.25 @ 11:29
-
Trump napovedal nove carine, tokrat na zdravila, tovornjake in pohištvo Cekin.si, 26.09.25 @ 10:49
-
Zunanji minister Lavrov: Rusija je v »pravi vojni« z Natom in EU Dnevnik, 26.09.25 @ 10:29
-
Trump napovedal nove carine, tokrat na zdravila, tovornjake in pohištvo SiOL.net, 26.09.25 @ 10:28
-
Trump pripravljen preseliti tekme SP 2026 v "varna mesta". Izrael bo na tekmah dobrodošel. RTV Slovenija, 26.09.25 @ 10:27
-
Trump napovedal nov val carin, tokrat na zdravila, tovornjake in pohištvo Svet 24, 26.09.25 @ 10:20
-
Trump: Tekme bomo morda premaknili v varnejša mesta Delo, 26.09.25 @ 10:12
-
Gaza Riviera ali država Palestina – kaj je realnost "dan po tem"? RTV Slovenija, 26.09.25 @ 10:10
-
Napoved novih carin: 100-odstotne na zdravila, 50- za nekatero pohištvo 24ur.com, 26.09.25 @ 10:10
-
Trump podpisal izvršni ukaz o TikToku Delo, 26.09.25 @ 10:10
-
Nekdanji direktor FBI-ja James Comey obtožen laganja pred kongresom RTV Slovenija, 26.09.25 @ 09:03
-
Pirc Musar ob koncu obiska v New Yorku poudarila pomen sodelovanja med državami RTV Slovenija, 26.09.25 @ 08:00
-
Pirc Musar: Slovenija je pokazala diplomatsko moč in sposobnost presoje Dnevnik, 26.09.25 @ 07:28
-
Trump uvaja 100-odstotne carine na zdravila Finance, 26.09.25 @ 06:55
-
Nataša Pirc Musar: "Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini" Svet 24, 26.09.25 @ 06:46
-
Nasilje v imenu socialne pravičnosti Nova24TV, 26.09.25 @ 00:00
-
Mačka Svetlane Makarovič malica škampe, Han zapel: »Tina ne verjame …« Dnevnik, 26.09.25 @ 00:00
-
Trump Erdogana pozval h koncu nakupov ruske nafte, Erdogan si želi vojaški posel RTV Slovenija, 25.09.25 @ 21:21
-
Trump Edoganu namignil, da ve veliko o ukradenih volitvah Svet 24, 25.09.25 @ 21:05
-
Newyorški prepiri o podnebju Delo, 25.09.25 @ 20:18
-
Trump glede dobave ruskih energentov poklical 'prijatelja' Orbana 24ur.com, 25.09.25 @ 17:36
-
Oddaja Jimmyja Kimmla se je vrnila, to se je zgodilo zurnal24.si, 25.09.25 @ 16:15
-
Trump po incidentih na ZN-u zahteva preiskavo "trojne sabotaže" RTV Slovenija, 25.09.25 @ 16:11
-
Oddajo Jimmyja Kimmla si je po vrnitvi ogledalo skoraj 6,3 milijona ljudi Dnevnik, 25.09.25 @ 14:25
-
Po vrnitvi na televizijo Jimmy Kimmel podira rekorde Delo, 25.09.25 @ 14:18
-
Trump po incidentih na ZN zahteva preiskavo "treh zelo zloveščih dogodkov" N1, 25.09.25 @ 13:48
-
Trump zaradi tekočih stopnic zahteva preiskavo "sabotaže" in poziva k aretacijam Dnevnik, 25.09.25 @ 13:28
-
Zlobni jeziki spet napadli prikupen Melanijin slovanski naglas (VIDEO) Slovenske novice, 25.09.25 @ 13:23
-
[Video] Ukrajinci na Krimu uspešno uničevali Ruse Nova24TV, 25.09.25 @ 12:53
-
Von der Leyen soglaša s sestrelitvijo ruskih letal Svet 24, 25.09.25 @ 12:41
-
Trump grdo ponižal Bidna: Poglejte, kaj je postavil namesto njegovega portreta (VIDEO) Slovenske novice, 25.09.25 @ 12:16
-
Trump po fiasku s tekočimi stopnicami: Trojna sabotaža ZN 24ur.com, 25.09.25 @ 10:23
-
Kaj skriva Trumpov načrt za mir na Bližnjem vzhodu? Svet 24, 25.09.25 @ 10:09
-
Predsednik Kolumbije: Zakaj Trump ubija ljudi, če bi jih lahko le aretiral? Delo, 25.09.25 @ 09:55
-
Trump z načrtom za mir v Gazi, rdeča črta je menda Zahodni breg Delo, 25.09.25 @ 09:30
-
Guterres poziva k zmanjšanju izpustov: "Znanost zahteva ukrepanje" RTV Slovenija, 25.09.25 @ 09:29
-
Trumpov prezir: Bidnovo fotografijo je nadomestil s strojem za podpise Dnevnik, 25.09.25 @ 09:17
-
Besni Trump zahteva aretacijo zaradi zapletov v ZN: zadrega tudi za Melanio SiOL.net, 25.09.25 @ 08:39
-
Kumer: Znanost se z menjavo oblasti v ZDA ni spremenila Dnevnik, 25.09.25 @ 08:27
-
Keir Starmer “pogrešan v akciji” na generalni skupščini Dnevnik, 25.09.25 @ 00:00
-
Trumpov načrt za končanje vojne v Gazi Mladina, 25.09.25 @ 00:00
-
Zelenski svari pred širjenjem vojne, Trump je zdaj veliki optimist Dnevnik, 24.09.25 @ 20:24
-
Trump naj bi arabskim voditeljem obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega RTV Slovenija, 24.09.25 @ 19:43
-
Trump naj bi arabskim voditeljem obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega SiOL.net, 24.09.25 @ 19:22
-
Dilema, kako končati svetovne vojne Delo, 24.09.25 @ 19:12
-
Trump domnevno obljubil, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega Dnevnik, 24.09.25 @ 18:26
-
Trumpova domnevna obljuba arabskim deželam: Izrael brez Zahodnega brega 24ur.com, 24.09.25 @ 18:22
-
Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč Delo, 24.09.25 @ 18:00
-
(VIDEO) Znano je, kdo je Trumpu ustavil tekoče stopnice Dnevnik, 24.09.25 @ 17:56
-
Londonski župan vrača udarec Trumpu: "Je rasist in seksist" N1, 24.09.25 @ 17:03
-
Oddaja Jimmyja Kimmla spet na sporedu, Trump sedaj mreži ABC grozi s tožbo Politikis, 24.09.25 @ 16:21
-
New York bi za župana skrajneža, ki želi popolno anarhijo! Nova24TV, 24.09.25 @ 14:37
-
Melania in Slovenke tarča zbadljivk ameriškega levičarskega komika Slovenske novice, 24.09.25 @ 11:36
-
Zelenski: Putinu smo ponudili srečanje celo v Kazahstanu Dnevnik, 24.09.25 @ 11:28
-
Oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump grozi s tožbo SiOL.net, 24.09.25 @ 10:01
-
Poljska po vdoru dronov pripravljena braniti svoje ozemlje Primorske novice, 24.09.25 @ 09:54
-
Trump obtožil OZN, da ustvarja in financira množične migracije, napadel tudi mit o globalnem segrevanju Demokracija, 24.09.25 @ 09:51
-
Eni iščejo pot do miru, drugi do lastnih ciljev Primorski dnevnik, 24.09.25 @ 09:27
-
“Zelenski je velik mož in bije peklensko dober boj” PORTAL PLUS, 24.09.25 @ 09:25
-
Trump najprej obtičal na tekočih stopnicah, zatem mu je odpovedal še teleprompter Demokracija, 24.09.25 @ 09:23
-
Angelina Jolie ima rada ZDA, a jih ne prepozna več RTV Slovenija, 24.09.25 @ 09:01
-
Trump: Ukrajina bi lahko osvobodila vse zasedeno ozemlje RTV Slovenija, 24.09.25 @ 08:49
-
Trump: Nato naj sestreli ruska letala, Ukrajina lahko prevzame vse svoje ozemlje Finance, 24.09.25 @ 08:40
-
Kimmel se je v solzah opravičil, Trump spet zagrozil mreži ABC Dnevnik, 24.09.25 @ 07:50
-
'Za nadaljnje trajanje konflikta v Ukrajini so krivi Kijev in evropske države' 24ur.com, 24.09.25 @ 07:23
-
»Poljska se ne boji Rusije in je pripravljena braniti svoje ozemlje« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Ukinjena oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump že grozi televiziji Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»To je največje tveganje našega časa« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Kaj je Trump obljubil arabskim voditeljem glede Izraela Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Trump presenetil: Ukrajina si lahko svoje ozemlje pribori nazaj N1, 23.09.25 @ 22:03
-
Trump: Nato bi moral sestreliti ruska letala ob kršitvi zračnega prostora Svet 24, 23.09.25 @ 21:20
-
Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti Delo, 23.09.25 @ 21:19
-
Trump po srečanju z Zelenskim: Nato bi moral sestreliti ruska letala ob vdoru v zračni prostor Dnevnik, 23.09.25 @ 21:09
-
Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala zurnal24.si, 23.09.25 @ 20:56
-
Trump: Članice Nata bi morale sestreliti ruska letala ob vdoru v njihov zračni prostor RTV Slovenija, 23.09.25 @ 18:21
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva