Splošna razprava svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je včeraj začela tako, kot bi pričakovali. In sicer z nizanjem jasnih, čeprav v glavnem daleč presplošnih stališč, ki pa postavljajo temelje, na katerih naj bi države gradile svojo politiko. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je namreč pozval svet, naj izbere mir, zasidran v mednarodnem ...

